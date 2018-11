Le grand retour de Zidane, son fils vend la mèche

Dans : Foot Europeen.

Toujours sans club depuis la fin de son aventure au Real Madrid, Zinédine Zidane se fait plutôt discret.

Le Français profite tranquillement de sa période de repos, sans pour autant oublier le monde du football. En tant que passionné, le technicien de 46 ans continue de suivre l’actualité de la Ligue des Champions. Mais aussi celle des formations susceptibles de l’intéresser à l’avenir… Car ce n’est un secret pour personne, Zinédine Zidane compte bien revenir sur le banc d’un cador. Ce que son fils Enzo a confirmé dans un entretien accordé au quotidien As.

« On sait tous que mon père adore le football et qu'il aime entraîner. Il reviendra sans doute rapidement, a annoncé le milieu offensif du Rayo Majadahonda. C’est sa décision. Maintenant, il en profite pour se reposer car il en avait besoin parce qu’au final, le Real c’est bien, mais c’est dur et il y a beaucoup de travail. » Reste à savoir si Zinédine Zidane a déjà des touches. En tout cas, une chose est sûre, le champion du monde 1998, un temps annoncé à Manchester United, ne manquera pas de sollicitations pour la saison prochaine.