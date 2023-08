Le Barça et le Real virés de la LDC, la Fédération Espagnole menace

Dans : Foot Europeen.

Par Hadrien Rivayrand

Luis Rubiales est dans l'oeil du cyclone depuis son comportement envers Jenni Hermoso. Lors de la cérémonie des médailles après le sacre de l'Espagne en Coupe du monde féminine, le président de la Fédération Espagnole avait embrassé sans consentement la jeune femme.

Le football espagnol est pris dans une nouvelle polémique depuis les agissements du président de sa fédération. Luis Rubiales ne compte pas démissionner malgré la pression mise autour de lui. Les joueuses de la sélection refusent de revenir tant qu'il sera là. Et ces dernières heures, la FIFA est passée à l'action puisqu'elle a décidé de suspendre Luis Rubiales de « toute activité liée au football au niveau national et international ». Pour la Fédération Espagnole, cette décision est avant tout politique et menée par le gouvernement, qui a décidé d'ingérer dans ses affaires. Face à cet épisode, RFEF a déposé une plainte auprès de l'UEFA pour se faire... suspendre. La Fédération espagnole menace en effet de quitter l'UEFA si Luis Rubiales est démis de ses fonctions de président. Et cela pourrait conduire à l'exclusion de tous les clubs espagnols des Coupes d’Europe.

Le bras de fer est engagé, l'UEFA réagit

UEFA has rejected a request from the Spanish football federation to have itself suspended by European football’s governing body.



RFEF complained to UEFA that the Spanish government was interfering in the running of its affairs.



UEFA Statutes say associations should manage their… — Kaveh Solhekol (@SkyKaveh) August 28, 2023

Selon Kaveh Solhekol, l'UEFA a rejeté la plainte et souhaite désormais que la FIFA prenne ses responsabilités, la Coupe du monde étant gérée et organisée par cette dernière. « L'UEFA a rejeté une demande de la fédération espagnole de football visant à se faire suspendre par l'instance dirigeante du football européen. La RFEF s'est plainte à l'UEFA de l'ingérence du gouvernement espagnol dans la gestion de ses affaires. Les statuts de l'UEFA stipulent que les associations doivent gérer leurs propres affaires sans aucune influence tierce. Les clubs espagnols et les équipes nationales espagnoles auraient pu être exclus des compétitions européennes si l'UEFA avait décidé d'agir. L'UEFA et son président Aleksander Ceferin sont en contact régulier avec la FIFA au sujet du cas Luis Rubiales. Étant donné que la Coupe du monde Féminine était une compétition de la FIFA et que les actions de Rubiales relevaient de leur compétence, il a été convenu que les instances disciplinaires de la FIFA traiteraient de l'affaire », peut-on lire dans le tweet du journaliste anglais. Cette histoire est en tout cas très loin d'avoir trouvé une issue et le bras de fer est engagé. A noter que le parquet espagnol a lui ouvert une enquête préliminaire pour agression sexuelle.