Dans : Foot Europeen.

Par Mehdi Lunay

En fin d'année 2023, les partisans de la Super League ont obtenu un succès majeur puisque la justice européenne a légitimé leur projet vis-à-vis de l'UEFA. C'est arrivé près de 3 ans en retard et l'UEFA doit maintenant compenser ce temps perdu.

La Super League écœure sans doute de nombreux observateurs et passionnés de football. Néanmoins, ce concurrent de la Ligue des champions prend du poids au fil des semaines. Ce projet a été légitimé par la justice européenne, laquelle a estimé que l'UEFA n'avait pas à empêcher les clubs qui le veulent de créer leur compétition européenne. Ce n'est pas trop tôt pour le Real Madrid, le FC Barcelone et la Juventus. En 2021, ils avaient déjà tenté leur chance en compagnie de 6 clubs anglais, des deux formations milanaises et de l'Atlético. Ces 9 autres équipes sont plus silencieuses désormais car, à l'époque, leurs supporters avaient râlé et l'UEFA les avait menacé d'une exclusion de la C1.

Trois ans de retard, c'est 3,5 milliards d'euros de pertes

Ainsi, la Super League a été freinée dans son élan. Cela, la société qui l'organise veut le faire payer à l'UEFA. Selon AS et Calcio e Finanza, la Super League veut poursuivre l'instance européenne en justice pour récupérer des dommages et intérêts. Elle se base sur le jugement rendu en décembre 2023 qui disait que l'UEFA était en tort depuis avril 2021 en s'opposant à la Super League. La Super League réclame 3,5 milliards d'euros à l'UEFA pour le préjudice subi avec les 3 années de retard de son projet.

🚨 The Super League is filing a lawsuit against UEFA for €3.5 billion for putting restrictions on them & delaying the competition which resulted in huge financial losses. @diarioas💰 pic.twitter.com/8vdVO7TjM4 — Madrid Zone (@theMadridZone) February 7, 2024

Le calcul de cette somme se base sur l'inflation, bien plus forte en 2024 qu'en 2021. Cela affecterait les revenus de sponsoring et de droits TV, plus bas en 2024 qu'en 2021 selon les estimations. En plus, en 2024, la Super League doit contracter un prêt plus cher qu'à l'époque. Alors que JPMorgan lui promettait un taux d'intérêt à 2,8% en 2021, celui-ci serait de 6,3% minimum trois ans après. Le verdict d'un tel procès sera très intéressant à surveiller. En effet, avec 3,5 milliards d'euros en banque, la Super League aurait vraiment les moyens de bien démarrer.