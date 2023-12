La Super League gratuite à la télé, c'est un gros mensonge

Dans : Foot Europeen.

Par Claude Dautel

Dans la foulée de l'annonce de la décision européenne, les organisateurs de la Super League ont annoncé que les matchs de cette compétition seront diffusés gratuitement. Un argument choc, mais qui fait sourire les spécialistes.

Voir les plus grandes affiches européennes en clair et sans avoir à payer un abonnement, c'est le fantasme absolu des amateurs de football, et le cauchemar des clubs qui vivent essentiellement sur la répartition de ces droits. Alors, l'annonce du patron de A22 Sports concernant la Super League a fait l'effet d'une bombe. « Le football est le sport populaire par excellence mais les fans sont obligés de multiplier des abonnements hors de prix. Tout le système doit être repensé. D’autres options de divertissement améliorent constamment leurs offres de contenu et le football a besoin d’idées neuves, en particulier pour attirer les jeunes. Nous voulons faire découvrir cette passionnante compétition aux fans du monde entier, en leur offrant un accès facile aux meilleurs matchs et une expérience inégalée », a prévenu Bernd Reichart, patron de l'organisation qui a précisé qu'une option payante sera proposée pour une expérience premium...sans publicité.

Du football gratuit, il n'y croit pas une seconde

« Quand c'est gratuit c'est toi le produit » dit l’adage. Mais pour Sacha Nokovitch, spécialiste des médias dans L'Equipe, l'annonce des organisateurs de la Super League est une bonne blague, mais est totalement surréaliste. « Derrière l'annonce démago d'A22, on perçoit comme un immense bluff ... avec une paire de 2 en main. Un peu light ... À moins que le royaume saoudien, en mécène extrêmement généreux, désormais fan de foot, ne décide de sponsoriser l'ensemble pour compenser le manque à gagner. Mais serions-nous prêts à l'accepter ? À moins que, dans leur grande mansuétude, joueurs, entraîneurs et dirigeants décident de réduire drastiquement leurs émoluments ... L'équation paraît insoluble. Mais les joueurs le répètent à l'envi, dès qu'une question sur leur avenir les met dans l'embarras : « Tout est possible dans le football ! » Alors ... », écrit le journaliste, qui ne croit pas du tout au beau cadeau offert par la Super League aux amateurs de football. Du moins si un jour cette compétition ressemble à autre chose qu'à un match entre le Barça et le Real Madrid.