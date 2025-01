Kylian Mbappé le rend fou, Vinicius craque

Dans : Foot Europeen.

Par Quentin Mallet

Les rumeurs envoyant Vinícius Júnior en Arabie saoudite sont plus que persistantes. Pour autant, le Brésilien ne rêve que de continuer à évoluer au sein du Real Madrid. Mais à une condition, et pas n’importe laquelle.

Depuis l’arrivée de Florentino Pérez à la tête du Real Madrid, le club espagnol ne s’est jamais caché de vouloir construire un effectif de stars chaque année. Cette saison plus que jamais, il en possède bien plus d’une dans son effectif. Kylian Mbappé s’est ajouté à un effectif de superstars déjà bien garni des saisons précédentes. Mais qui dit effectif de stars dit logiquement gestion des égos. Joueur le plus important de ces dernières saisons, Vinícius Júnior attise de nombreuses convoitises partout en Europe, mais surtout au-delà. L’Arabie saoudite est prête à se mettre à ses pieds pour le convaincre de venir dans son championnat, quitte à lui offrir des émoluments complètement démesurés. Toutefois, le Brésilien n’a qu’une chose en tête, prolonger au Real Madrid. Le numéro 7 merengue a néanmoins une condition particulière.

Vinícius Júnior veut le même salaire que Kylian Mbappé

Vinicius a disparu, le Real n'a rien remarqué https://t.co/kVzLwpZsaH — Foot01.com (@Foot01_com) January 30, 2025

En s’engageant au Real Madrid, Kylian Mbappé s’est emparé de la première place du classement des joueurs les mieux payés du club. Un état de fait qui pousse Vinícius Júnior à la troisième marche du podium, derrière David Alaba, deuxième. Le Brésilien est prêt à prolonger chez les Merengues à la seule condition qu’il obtienne au moins le même salaire que le Bondynois. Cela reviendrait à une augmentation de 10 millions d'euros à l'année. C’est en tout cas ce qu’affirme le média Defensa Central, spécialisé dans l’actualité du Real, lequel va plus loin en expliquant que le dauphin du dernier Ballon d’Or se considère comme étant le meilleur joueur du monde en ce moment.

Pour rappel, Vinícius Júnior occupe actuellement la première place du classement des joueurs les plus onéreux du monde selon le site spécialisé Transfermarkt. Son contrat se termine en juin 2027, ce qui permet au Real Madrid de ne pas trop se préoccuper de son cas pour l’instant. Toutefois, avec la présence importante de l’Arabie saoudite dans le paysage footballistique européen, le club de Florentino Pérez doit faire attention s’il ne veut pas perdre son homme fort.