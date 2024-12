Kylian Mbappé imite Neymar, ça le rend fou

Dans : Foot Europeen.

Par Quentin Mallet

Passé à côté de son match face lors de la défaite du Real Madrid face à l'Athletic Club, Kylian Mbappé s'attire de nouveau des critiques. Cette fois-ci, c'est sa manière de tirer les penalties qui est remise en cause.

Plus tôt dans la semaine, le Real Madrid a de nouveau déçu en venant s'incliner sur la pelouse de l'Athletic Club. Au Pays Basque, les hommes de Carlo Ancelotti ne sont pas parvenus à faire mieux qu'une défaite deux buts à un. Au cours de cette partie, Kylian Mbappé s'est de nouveau démarqué non pas pour ses qualités de tueur devant le but, mais bel et bien pour un nouveau penalty manqué. La semaine passée, il en ratait déjà un face à Liverpool. Un état de fait qui lui vaut de recevoir des critiques inédites, cette fois sur sa façon de tirer les penalties.

« Kylian Mbappé n'est pas un spécialiste des penalties »

🗣️ @kevindiaz11 : "Cette histoire de penalties révèle une chose : il ne connait pas ses limites. Parfois, il se voit meilleur qu'il ne l'est. Il n'est pas un spécialiste des penalties." #RMCLive pic.twitter.com/tYMlALtBrN — After Foot RMC (@AfterRMC) December 5, 2024

« Je n'ai pas d'empathie pour Kylian Mbappé. C'est un joueur qui déchaine les passions. Si on revient sur le penalty raté. Tout le monde peut en rater. Le problème, c'est qu'il veut tirer les pénalties alors qu'il n'est pas un spécialiste. Il fait semblant de regarder le gardien, mais au moment de tirer, il ne le regarde pas. Il veut s'inspirer de Neymar. Je ne lui tombe pas dessus, je prends cet exemple du penalty pour expliquer le désamour pour Kylian Mbappé. T'es dans un sport d'équipe. Si quelqu'un tire mieux les penalties, c'est à lui de les tirer. Je pense que c'est ce que reprochent les détracteurs de Mbappé, c'est qu'il ne connait pas ses qualités ou ses limites. C'est un grand joueur de foot, mais il a des limites. Parfois, on dirait qu'il se voit meilleur que ce qu'il ne l'est », a déclaré Kevin Diaz sur les ondes de RMC, lui qui n'a pas du tout l'air d'accepter que Kylian Mbappé continue de tirer les penalties au Real Madrid.

Pour rappel, c'est bien Carlo Ancelotti qui a confirmé à plusieurs reprises qu'il était le joueur désigné pour les tirer. Du moins, en l'absence de Vinícius Júnior, la question ne doit pas se poser. En témoigne le penalty – finalement annulé – face à Getafe que Kylian Mbappé a voulu confier à Rodrygo. Le technicien italien l'avait rattrapé en lui expliquant que c'était bien à lui de le tirer. Et on peut également rappeler que le joueur français ne s'était pas raté en finale de la Coupe du Monde contre l'Argentine...