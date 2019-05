Officiel : Mathieu Valbuena signe à l'Olympiakos

Au lendemain de l'annonce de son départ de Fenerbahçe, Mathieu Valbuena s'est officiellement engagé avec l'Olympiakos ce lundi. Agé de 34 ans, l'ancien joueur de l'OM et de l'OL s'est engagé pour une saison avec le club du Pirée, où selon la presse locale il touchera près de 1,7ME pour un an.

Ματιέ Βαλμπουενά καλώς όρισες στον Ολυμπιακό! / @MathieuVal8 welcome to Olympiacos FC! 🔴⚪#olympiacos #welcome #MathieuValbuena #WelcomeMathieu pic.twitter.com/vXd8RdDR5l