Kevin Strootman annonce la fin de sa carrière

A 34 ans, marqué par des blessures dont il peinait à se sortir, Kevin Strootman a annoncé la fin de sa carrière. Le milieu de terrain néerlandais s’était révélé au PSV Eindhoven, mais avait surtout brillé en Serie A avec l’AS Roma, dont il a été un taulier pendant cinq ans. Le déclin a commencé avec son passage à Marseille, où il a été marqué par les blessures et les critiques au sujet de son salaire très encombrant. Maintes fois prêté, Stootman avait tenté de se relancer à la Genoa la saison passée, mais a fini par décider de tout stopper à 34 ans.

Careers come to an end.

Thank you football! pic.twitter.com/e258izJvdP