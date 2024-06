José Mourinho signe à Fenerbahçe, c'est la folie

Mis sur le côté pendant une demi-saison, José Mourinho va bien retrouver un banc de touche la saison prochaine au Fenerbahçe, où il a d’ailleurs été accueilli comme une rock-star ce dimanche.

La carrière de José Mourinho suit son cours. La saison prochaine, le coach portugais va coacher le onzième club de sa carrière. Après le Portugal, l’Espagne, l’Angleterre ou l’Italie, c’est en Turquie que le technicien de 61 ans va poser ses valises pour découvrir un nouveau championnat. En effet, ce dimanche, le Special One a paraphé un contrat de deux ans, plus une saison en option, dans le stade de Fenerbahçe devant un public en délire. Diffusée en direct sur la chaîne Youtube du club et par les médias sportifs locaux, cette cérémonie de présentation a fait énormément de bruit sur les réseaux sociaux. Et Mourinho s’est déjà mis les supporters du Fener dans la poche en clamant toute son ambition pour redonner de l’éclat au club turc.

« Tout d'abord, je voulais vous remercier pour votre amour, que j'ai senti dès le moment où mon nom a été lié au club. Normalement, un coach est aimé après des victoires. Dans cette situation, je sens que c'est déjà le cas avant. Pour moi, ce sont de grosses responsabilités. Je vous promets que j'appartiens à votre famille désormais. Ce maillot est désormais comme ma peau. Le football, c'est de la passion. Il n'y a pas de meilleur endroit pour le sentir. Dès le moment où le président m'a contacté, je voulais jouer pour vous parce qu'à la fin vous êtes l'âme du club. À partir de maintenant, vos rêves sont les miens », a lancé Mourinho devant une foule en délire. Si l’histoire entre le Fenerbahçe et Mourinho a donc parfaitement commencé, le Portugais va maintenant s'atteler à remettre son nouveau club sur le trône après dix ans sans titre de champion.

José Mourinho went to the Fenerbahce stadium to introduce himself for 15 minutes and this is how the stadium looked.



