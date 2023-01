Umtiti victime de cris racistes, l’équipe de France prend la parole

Dans : Serie A.

Par Guillaume Conte

Samuel Umtiti a livré un match digne de Big Sam contre la Lazio. Mais le match a été marqué par les cris racistes des supporters de la Lazio Rome à son encontre.

De retour d’une longue période de disette en raisons de gros pépins physiques à répétition, Samuel Umtiti a livré l’un de ses meilleurs matchs depuis longtemps, ce mercredi face à la Lazio Rome en Série A. Le défenseur de Lecce a néanmoins fini la rencontre en larmes, et ce n’est pas à cause de ce retour au plus haut niveau. L’international français, champion du monde en 2018, a été victime de cris racistes à répétition de la part des « supporters » de la Lazio Rome, tout comme son coéquipier zambien Lameck Banda. Un comportement qui a même provoqué l’arrêt de la rencontre, sans pour autant régler le problème. La presse italienne fait état de la détresse de l’ancien lyonnais pendant et après la rencontre, même si les chants racistes des supporters de la Lazio ont ensuite été recouverts par des encouragements de ceux de Lecce, notamment envers Umtiti.

Umtiti préfère parler du plaisir

Tout notre soutien à @samumtiti et son coéquipier Lameck Banda, victimes d’insupportables chants racistes lors de leur dernier match avec Lecce face à la Lazio Rome.



On est avec toi Sam 💙🤍❤️ pic.twitter.com/txtdRKBvR7 — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) January 4, 2023

« Quand l’arbitre a interrompu le match, dans l’attente que le speaker ne réclame la fin des cris racistes, Umtiti a demandé que le match reprenne, parce qu’il voulait répondre sur le terrain aux insultes reçues. Il a réagi comme un vrai champion », a fait savoir le président de Lecce Saverio Sticchi Damiani, dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport. De son côté, le défenseur français a préféré se concentrer sur le sportif. « Que du football, du plaisir, de la joie. Le reste ne compte pas », a-t-il fait savoir sur Instagram. Il a tout de même reçu le soutien de l’équipe de France de football, qui a tenu à prendre la parole sur les réseaux sociaux pour l’aider à traverser ces moments difficiles et impardonnables. « Tout notre soutien à Samuel Umtiti et son coéquipier Lameck Banda, victimes d’insupportables chants racistes lors de leur dernier match avec Lecce face à la Lazio Rome. On est avec toi Sam », a fait savoir l’équipe de France,