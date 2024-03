Tudor n’a pas changé, Guendouzi peut s’inquiéter

Dans : Serie A.

Par Eric Bethsy

Victime des choix d’Igor Tudor à l’Olympique de Marseille, Mattéo Guendouzi va retrouver l’entraîneur croate à la Lazio. Ce n’est pas une bonne nouvelle pour le milieu tricolore sachant que le technicien a conservé les mêmes méthodes.

Ce lundi, Mattéo Guendouzi a dû éprouver des sentiments contrastés. De la joie, tout d’abord, lorsque le milieu de la Lazio a été appelé par Didier Deschamps. Absent des plans du sélectionneur depuis la fin du Mondial 2022, l’international français retrouve les Bleus grâce à ses bonnes performances en Italie. Mais son sourire a peut-être disparu en apprenant l’identité du successeur de Maurizio Sarri. C’est effectivement Igor Tudor qui entraînera les Biancocelesti, soit l’homme qui avait relégué Mattéo Guendouzi sur le banc à l’Olympique de Marseille.

Mais dans son premier entretien accordé à la chaîne du club italien, le Croate s’est montré élogieux envers le joueur prêté avec option d’achat par le club phocéen. « Je ne l'ai pas encore vu mais c'est un gagnant, a encensé le nouveau coach de la Lazio. Il a cette mentalité extraordinaire dont on a besoin dans un club comme celui-ci, en particulier dans une ville comme Rome qui est très exigeante. » L’ancien Gunner d’Arsenal a certes retrouvé des couleurs dans la capitale transalpine. Il n’empêche que le milieu aura affaire à un entraîneur qu’il n’était pas parvenu à convaincre, et qui n’a pas changé ses méthodes.

Tudor explique sa philosophie

« J'aime beaucoup travailler sur la phase offensive. En ce qui concerne la défense, ce ne sont pas seulement les défenseurs ou le gardien qui s'en occupent. Il faut que toute l'équipe le fasse. Nous avons besoin d'un état d'esprit de sacrifice qui ne doit jamais manquer. En tant qu'entraîneur, je ne renonce jamais. Je veux voir de la grinta dans les transitions, dans les phases défensive et offensive, la qualité du jeu et la course dans l'espace. Le football moderne va dans cette direction : attaquer avec beaucoup de joueurs et essayer de ne pas être ennuyeux. Je ne suis jamais satisfait », a prévenu Igor Tudor.