Son avenir en attente, Rabiot va vider son sac

Dans : Serie A.

Par Eric Bethsy

En fin de contrat à la Juventus Turin, Adrien Rabiot n’a pas encore pris sa décision. Le milieu de terrain préfère rester concentré sur le dernier objectif de la Vieille Dame. Mais le Français a tout de même reconnu qu’une franche discussion avec ses dirigeants s’imposait avant de trancher.

Contre-performance sans grande conséquence pour la Juventus Turin. Ce dimanche, les hommes de Massimiliano Allegri ont concédé le match nul à domicile contre la Salernitana (1-1). Les Bianconeri ont dû attendre le temps additionnel pour éviter une humiliation face à la lanterne rouge qui ne compte que deux victoires en Serie A cette saison. Quoi qu’il en soit, la Vieille Dame a quand même validé son billet pour la phase de groupes de la Ligue des Champions.

Sans doute un soulagement pour Adrien Rabiot. Le milieu de terrain, auteur du but turinois en fin de rencontre, pourra s’appuyer sur cette qualification pour prendre sa décision. Rappelons effectivement que le Français arrive de nouveau à la fin de son contrat. Avant la finale de la Coupe d’Italie contre l’Atalanta Bergame mercredi, l’ancien joueur du Paris Saint-Germain refuse toujours de trancher. Mais Adrien Rabiot a déjà lancé un avertissement à ses dirigeants au micro de Sky Sport.

Rabiot a des choses à dire

« Je l'ai déjà dit, tant qu'on n'aura pas atteint les objectifs, je ne discuterai pas avec le club. Quand on sera qualifié pour la Ligue des Champions (la Juve a obtenu son billet après l'interview, ndlr) et quand on aura gagné la Coupe, on verra. Mes sensations ? Je suis content et fier d'être ici et de guider cette équipe de jeunes. Ce (dimanche) soir j'avais aussi le statut de capitaine. Mais dans le football il faut se parler, il y a des choses à dire, mais on verra après la finale. On aura le temps de le faire », a prévenu l’international tricolore, qui a apparemment besoin de mettre les choses au clair avec la Juventus Turin.