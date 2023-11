13e journée de Serie A :

Allianz Stadium.

Juventus - Inter Milan : 1 à 1.

Buts : Vlahovic (27e) pour la Juventus ; Martinez (33e) pour l’Inter Milan.

Avec ce résultat nul, c’est le statu quo en tête de la Serie A, puisque l’Inter garde sa place de leader avec deux points d’avance sur la Juve.

FT | Finisce in parità!



Vlahović per noi, Lautaro per l'Inter.#JuveInter [1-1] pic.twitter.com/sWNLAhFb6Z