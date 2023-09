Sa famille brisée, Pogba se sent responsable

Dans : Serie A.

Par Eric Bethsy

Victime d’une tentative d’extorsion en bande organisée l’année dernière, avec l’implication de son frère Mathias, Paul Pogba a envisagé de mettre un terme à sa carrière. Le milieu de la Juventus Turin a mal vécu cette affaire selon lui causée par sa notoriété.

Déterminé à se relancer avec la Juventus Turin, Paul Pogba ne peut pas oublier l’affaire extra-sportive subie l’année dernière. Le Français avait été victime d’une tentative d’extorsion en bande organisée. Des faits graves durant lesquels des hommes cagoulés, afin d’obtenir un versement de 13 millions d’euros, l’avaient séquestré pendant une nuit entière dans un appartement en Seine-et-Marne.

Pogba a pensé à tout arrêter

Ce traumatisme avait incité le milieu de la Juventus Turin à envisager la fin de sa carrière, surtout lorsqu’il a appris l’implication de son frère Mathias dans cette affaire. « L'argent change les gens. Il peut briser une famille. Il peut créer une guerre, a confié l’international tricolore à la chaîne Al Jazeera. Parfois, j'étais seul et je me disais : "Je ne veux plus avoir d'argent. Je ne veux plus jouer. Je veux juste être avec des gens normaux, pour qu'ils m'aiment pour moi - pas pour la célébrité, pas pour l'argent". Parfois, c'est difficile. »

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Paul Labile Pogba (@paulpogba)

Mais le champion du monde 2018 a changé d’état d’esprit au fil des mois. Le voilà maintenant motivé à l’idée de retrouver son meilleur niveau malgré les doutes sur sa capacité à revenir au premier plan. « Je veux leur montrer que je ne suis pas faible, a annoncé Paul Pogba. Ils peuvent dire du mal de moi, je n’abandonnerai jamais. Le football est très beau, mais il est cruel. Vous pouvez accomplir quelque chose de grand, mais le lendemain, vous n’êtes plus personne. » Freiné par des blessures la saison dernière, le Bianconero avait quand même gardé la confiance de son entraîneur Massimiliano Allegri avant qu'une nouvelle histoire vienne le freiner, puisqu'il vient d'être annoncé qu'il avait été contrôlé positif pour un dopage à la testostérone.