Racisme ‍: Acerbi acquitté par manque de preuve

Accusé de racisme par Juan Jesus à l'occasion du match entre Naples et l'Inter Milan, Francesco Acerbi a finalement été reconnu non coupable des faits reprochés, d'après les informations de la Gazzetta dello Sport.

Le défenseur italien risquait un licenciement avec le leader de la Serie A et avait été exclu temporairement de la sélection italienne. Les autorités italiennes ont expliqué qu'il n'y avait aucune preuve autre que le témoignage du joueur de Naples, Juan Jesus, et aucun enregistrement audio ou vidéo ne permettait de certifier cette accusation. Aucune sanction n'a donc été retenue.

