Dans : Serie A.

Par Claude Dautel

La Juventus a officialisé ce lundi la signature de Paul Pogba, qui était libre depuis la fin de son contrat avec Manchester United. Le milieu de terrain français retrouve la Vieille Dame six ans après être parti chez les Red Devils pour 100 millions d'euros. Pogba a signé pour 4 ans et un salaire annuel de 8 millions d'euros plus des bonus.