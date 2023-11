Olivier Giroud voit rouge, le Milan AC sort sa plus belle pépite

Dans : Serie A.

Par Adrien Barbet

Francesco Camarda s'est distingué par un sublime ciseau face au PSG en Youth League. À seulement 15 ans, il s'apprête à connaître sa première convocation avec l'équipe première de l'AC Milan.

C'est la nouvelle sensation du football italien. Celui qui empile les buts avec l'AC Milan dans les catégories de jeunes. À l'instar d'un Youssoufa Moukoko à Dortmund, qui a d'ailleurs encore du mal à confirmer son immense potentiel, Francesco Camarda est perçu comme le futur attaquant de la Squadra Azzurra. La presse italienne est unanime à son sujet. Auteur d'un ciseau exceptionnel en Youth League contre Paris, l'international avec les U17 (6 sélections) a fait le tour du monde avec son but. Avec la suspension d'Olivier Giroud et les blessures de Rafael Leão et de Noah Okafor, Matteo Moretto avance que Francesco Camarda devrait connaître sa première convocation dans le groupe professionnel pour le match de Milan contre la Fiorentina, comptant pour la 13e journée de la Serie A. Une information confirmée par Fabrizio Romano.

Décimé, Milan fait confiance à un gamin de 15 ans

Francesco Camarda verso la convocazione per Milan-Fiorentina.



L’attaccante classe 2008 compirà 16 anni il 10 marzo. pic.twitter.com/xjEL2EMbu6 — Matteo Moretto (@MatteMoretto) November 23, 2023

Francesco Camarda a l'habitude de s'entraîner avec le groupe pro mais n'a encore jamais été appelé pour une rencontre officielle avec les Rossoneri. Luka Jović va probablement assurer la pointe de l'attaque contre la Fiorentina mais en fonction du déroulement de la rencontre, le jeune attaquant de 15 ans pourrait s'offrir sa première apparition avec son club formateur. Camarda brille cette saison avec 3 buts inscrits en coupe nationale ainsi que 3 réalisations en Europe. Les titis parisiens se souviennent assurément encore de son geste de classe. En championnat, il a néanmoins un peu plus de mal avec un seul but marqué en 9 matchs disputés. Cela n'empêche pas Camarda d'être considéré comme l'un des plus gros espoirs du football italien et de l'histoire de l'académie milanaise.