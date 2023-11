Olivier Giroud fait la Une, mais pas pour une bonne raison

Dans : Serie A.

Par Claude Dautel

L'attaquant français de l'AC Milan est à la Une de la Gazzette dello Sport ce mercredi. Mais hélas, ce n'est pas pour mettre en valeur une performance d'Olivier Giroud.

Dans un groupe qualifié de groupe de la mort en Ligue des champions, les joueurs milanais espéraient pouvoir tirer leur épingle du jeu. Mais la défaite à San Siro contre Dortmund (1-3) a plongé le club italien à la dernière phase de sa poule, et seule une victoire dans deux semaines à Newcastle peut éventuellement permettre aux Rossoneri de se qualifier pour les huitièmes de finale, en comptant sur un faux pas du PSG à Dortmund.

Mais surtout, l’AC Milan risque bien de finir sa saison européenne en Angleterre, ce qui serait évidemment une catastrophe pour l’équipe de Stefano Pioli. Contre le club allemand, la faillite a été totale, mais ce mercredi, la presse transalpine a évidemment pointé du doigt Olivier Giroud, le buteur tricolore ayant manqué un penalty dès la sixième minute, juste avant l’ouverture du score allemande.

L'Italie sans pitié avec Olivier Giroud

Olivier Giroud est donc à la grande Une du quotidien sportif, dans lequel le joueur français obtient un 4,5 sur 10, le média italien estimant que « Giroud ne s’était jamais remis du penalty raté. » Un constat confirmé par Pioli après la rencontre. « Bien sûr que j’ai parlé à Olivier, j'ai vu qu'il restait sur cet épisode (Ndlr : le penalty raté). Mais c'est un joueur tellement expérimenté, et il a réagi, même si oui, ce n'était pas sa meilleure soirée », a admis l'entraîneur milanais. Pourtant arrivé en pleine forme pour cette rencontre, puisqu'il était suspendu le week-end dernier après son expulsion contre Lecce, le buteur de l'équipe de France et de l'AC Milan a déçu tout le monde, mais pas réellement plus que ses coéquipiers. « Je suis convaincu que Milan, malgré les joueurs qui sont arrivés, est une équipe de Ligue Europa et pas de Ligue des champions », a lancé Paolo di Canio, désormais consultant de la télévision italienne. Olivier Giroud était donc utilisé en tête d'affiche après cette défaite contre Dortmund, à présent leader du groupe.