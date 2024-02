Olivier Giroud confirme, jouer en France c'est fini

Dans : Serie A.

Par Claude Dautel

En fin de contrat avec l'AC Milan, Olivier Giroud n'a pas encore décidé de quoi sera fait son avenir. Mais avant de croiser la route du Stade Rennais en Coupe d'Europe, le buteur français sait que la Ligue 1 ce n'est plus pour lui.

Le hasard du tirage au sort a fait un beau, mais délicat, cadeau au Stade Rennais, puisque le club breton affrontera Milan en barrage d’Europa League, avec un match aller jeudi à San Siro. Pour cette rencontre, ce sont plus de 8.000 supporters bretons qui sont attendus dans le mythique stade des Rossoneri. Au sein de l’AC Milan, il y a évidemment plusieurs joueurs tricolores, mais l’un d’entre eux aura évidemment un plaisir très particulier, il s’agit d’Olivier Giroud. A 37 ans, le chouchou du public français sait qu’il aura rarement l’occasion de jouer contre un club de Ligue 1, son avenir à Milan étant encore incertain. Le champion du monde 2018 hésite entre une prolongation et un départ éventuel en Major League Soccer. Mais, ce qui est certain, c'est qu'Olivier Giroud ne reviendra pas en Ligue 1.

Olivier Giroud a été en contact avec Rennes

Dans un entretien accordé à Ouest-France, l'attaquant français confie qu'il a eu la possibilité de signer au Stade Rennais à un moment de sa carrière, mais que désormais un retour dans notre Championnat n'était plus envisageable. « J’ai toujours apprécié Mr Pinault (François-Henri). On a même été un temps voisin à Londres, et il m’avait même invité un jour à dîner chez lui, on avait sympathisé avec nos épouses aussi. Il y a eu un intérêt de Rennes, et cela fait toujours plaisir aussi ce capital sympathie que j’ai en France, d’y être reconnu. Mais ce n’est pas dans mes projets d’y revenir, en tout cas, j’aime la Bretagne ! », a confié, dans le quotidien régional, le buteur de l'équipe de France et de l'AC Milan. Du côté de Rennes, Julien Stéphan sait cependant que sa défense devra être extrêmement vigilante, car Olivier Giroud sera sans pitié avec le club breton. Le PSG l'avait compris à ses dépens à San Siro lors de la phase de poules de la Ligue des champions.