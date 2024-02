Naples ‍: Francesco Calzona remplace Walter Mazzarri

Dans : Serie A.

Par Claude Dautel

A 48 heures du match de Ligue des Champions entre Naples et le FC Barcelone, le président du club italien a annoncé le limogeage immédiat de Walter Mazzarri et son remplacement par Francesco Calzona.

Successeur de Rudi Garcia sur le banc du Napoli, Walter Mazzarri n'aura pas réellement permis au champion d'Italie en titre de se redresser et après quelques mois il vient d'être viré à son tour. Dans la foulée du nul de son équipe face au Genoa, qui laisse Naples à la neuvième place du classement de Serie A, Aurelio de Laurentiis a décidé qu'il fallait encore changer d'entraîneur. Via les réseaux sociaux, le président du club italien a officialisé le départ de Mazzarri et la nomination immédiate de Francesco Calzona, le sélectionneur de la Slovaquie. C'est ce dernier qui sera sur le banc du Napoli mercredi soir pour la réception du Barça en Ligue des champions.