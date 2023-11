Milan ‍: Un concurrent inattendu pour Olivier Giroud

Efficace à la pointe de l’attaque, Olivier Giroud n’a pas de véritable concurrent au Milan AC. Mais la situation pourrait changer dans les mois à venir. Cet hiver, les Rossoneri espèrent recruter un tout jeune talent polyvalent et destiné à renforcer le secteur offensif.

Le Milan AC va passer un test ce samedi soir. Opposés à la Fiorentina, les Rossoneri devront composer avec les absences d’Olivier Giroud et de Rafael Leão. L’ancien joueur du LOSC soigne une blessure à la cuisse droite. Tandis que le Français va purger le premier de ses deux matchs de suspension. L’occasion pour les Milanais de vérifier la compétitivité de leur secteur offensif sans leurs deux principaux atouts. L’enseignement pourrait s’avérer négatif, surtout en ce qui concerne le poste d’avant-centre.

Malgré la présence de Noah Okafor et de Luka Jovic, Olivier Giroud n’a pas de véritable concurrent puisque les deux attaquants cités n’ont pas les faveurs du coach Stefano Pioli. Il faut donc s’attendre à voir le Milan AC attirer un renfort capable d’évoluer en pointe cet hiver. Ces dernières semaines, les noms du Montpelliérain Akor Adams et du Lillois Jonathan David ont circulé, tout comme celui de l’international mexicain Santiago Gimenez (Feyenoord Rotterdam). Mais selon La Gazzetta dello Sport, le Milan AC a davantage avancé sur le dossier Matija Popovic.

🚨🔴⚫️ AC Milan are advancing in talks to sign 2006 born Serbian talent Matija Popović from Partizan as free agent in January.



🇷🇸 There are multiple clubs interested but Milan are leading the race, confident to get it done soon. @MatteMoretto 🤝🏻 pic.twitter.com/YljSgq7V17