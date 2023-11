Milan fait patienter Giroud, la raison est étonnante

Dans : Serie A.

Par Eric Bethsy

En fin de contrat l’été prochain, Olivier Giroud attend une offre de prolongation au Milan AC. L’attaquant français mériterait une proposition compte tenu de son début de saison. Mais ses dirigeants, focalisés sur une cible en grande difficulté à Lille, n'entameront pas les discussions avant des mois.

Nombreux sont ceux qui ont commis l’erreur d’enterrer Olivier Giroud. A l’âge de 37 ans, l’attaquant du Milan AC continue de surprendre ses détracteurs. Le Français réalise un excellent début de saison avec sept buts et trois passes décisives en 11 matchs de Serie A. Ces statistiques en font l’avant-centre numéro 1 des Rossoneri, mais aussi un potentiel titulaire en équipe de France. Dans ces conditions, la décision ne paraît pas si compliquée pour le club milanais. Alors que son contrat expire en juin prochain, Olivier Giroud mérite sans doute une offre de prolongation.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Olivier Giroud (@oliviergiroud)

Des rumeurs persistantes annoncent d’ailleurs une prolongation à venir pour l’ancien joueur de Chelsea. Mais d’après le média italien SOS Fanta, l’international tricolore est encore loin d’un réengagement. En effet, les discussions entre les deux parties n’auraient toujours pas commencé. Ce dossier n’est même pas considéré comme prioritaire au Milan AC, qui prévoit plutôt de l’aborder l’été prochain, soit au dernier moment. Olivier Giroud devra donc se montrer patient à cause d’un feuilleton qui occupe ses supérieurs.

Milan focalisé sur David

Toujours selon la même source, les Rossoneri s’activent encore sur la piste menant à Jonathan David. Les Milanais espèrent le recruter l’été prochain, mais les premières démarches ont été effectuées pour devancer la concurrence. On parle d’un possible transfert aux alentours de 30-35 millions d’euros pour l’attaquant du LOSC, qui arrivera à un an de la fin de son bail. Une priorité plutôt étonnante dans la mesure où l’international canadien rencontre des difficultés cette saison. En panne d’efficacité (deux buts en L1 cette saison), le Lillois a même perdu sa place de titulaire au profit du milieu offensif Yusuf Yazici, utilisé en faux numéro 9. Pas de quoi refroidir le Milan AC.