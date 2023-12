Mike Maignan injouable, les défenses tremblent ‍!

Présent au Milan AC depuis 2021, Mike Maignan s'est rapidement imposé comme un taulier chez les Rossoneri mais aussi comme l'un des meilleurs joueurs à son poste en Serie A, comme le démontre cette statistique peu commune pour un gardien de but.

Grâce au succès, 3-1 face à Frosinone, l'AC Milan s'est replacé dans la course à la Serie A. Qualifié de justesse pour la Ligue des Champions la saison dernière, le géant Italien veut renouer avec le titre. Un objectif qui passera par les bonnes prestations de Mike Maignan, indiscutable à Milan et tellement précieux pour le club entraîné par Stefano Pioli. Lors de la dernière journée de la Serie A, le gardien français a justement démontré tout son talent, en offrant une passe décisive à Christian Pulisic. Il s'agit de la troisième offrande de l'ancien portier du LOSC depuis qu'il a rejoint la ligue italienne. Aucun gardien ne fait mieux sur l'exercice, et même depuis près de 20 ans.

3 - Mike #Maignan has provided at least one assist in each of the last three #SerieA seasons. Since 2004/05 he is the goalkeeper who counts more assists in the competition (three). Artist.#MilanFrosinone pic.twitter.com/VuBlcaBOIe