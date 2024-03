Le dossier Zidane s’emballe, il va entrainer la Juventus

Dans : Serie A.

Par Guillaume Conte

En position d'attente pour l'équipe de France, Zinedine Zidane est courtisé par le Bayern Munich. Son actualité s'emballe car la Juventus Turin lui réserve une place de choix pour leur future collaboration.

Totalement libre depuis son départ du Real Madrid en 2021, Zinedine Zidane est en position d’attente pour devenir le prochain sélectionneur de l’équipe de France. Il s’agit clairement de son rêve le plus cher, et l’ancienne légende des Bleus compte bien y arriver. Que ce soit en 2024 en cas d’échec de la France à l’Euro, ou en 2026 à la fin du contrat de Didier Deschamps. Seul problème, Zizou a envie de s’asseoir à nouveau sur un banc de touche la saison prochaine, et avec une équipe ambitieuse et pas un projet récupéré à la va-vite.

Le Bayern Munich pense à Zidane

C’est pourquoi son nom est sorti ce jeudi dans la perspective de prendre la suite de Thomas Tuchel au Bayern Munich. L’ancien coach du PSG sait déjà qu’il va arrêter au mois de juin, et le Français est pressenti pour occuper le poste selon Bild. Le journal allemand précise qu’il s’agit là d’une volonté du club bavarois, sans que cela ne se soit pour le moment concrétisé auprès de Zidane, qui pourrait se voir coller Franck Ribéry comme adjoint, le jeune retraité étant retourné vivre à Munich.

Loin de l’OM qui rêve de lui, et du PSG qui a déjà tenté de le faire venir en 2022, le champion du monde 1998 a des courtisans de choix. C’est aussi le cas de la Juventus, qui songe depuis des années à la faire venir, lui qui a porté le maillot bianconero au coeur de sa carrière. Ancien attaquant de la Vieille Dame, Darko Kovacevic ne fait aucun mystère, et pour lui Zidane entrainera la Juventus dans les années à venir, même s’il est impossible de donner la date précise. En tout cas, le mariage aura bien lieu pour le Serbe.

Zidane entrainera la Juventus à l'avenir

« Zidane a pris d'Ancelotti la tranquillité de savoir gérer un vestiaire de grands champions. Zizou éprouve de l'amour pour la Juventus et ne l'a jamais caché. Un jour, il deviendra l'entraîneur de la Juventus : j'en suis sûr. Cependant, nous je ne sais pas quand », a reconnu Darko Kovacevic dans les colonnes de Tuttosport. Une prédiction qui pourrait se vérifier plus tôt que prévu si jamais Zidane était tenté par un retour à Turin, où les portes seront toujours ouvertes pour lui.