Le compte est bon, Milan ne peut pas virer Giroud

Dans : Serie A.

Par Eric Bethsy

A quelques mois de la fin de son contrat au Milan AC, Olivier Giroud ignore les intentions de ses dirigeants. L’attaquant milanais n’a pas été sollicité pour entamer des négociations en vue d’une éventuelle prolongation. Efficace, voire indispensable cette saison, le Français a de quoi se montrer confiant.

On a déjà connu Olivier Giroud plus inspiré dans cet exercice. Samedi dernier, pour le compte de la 22e journée de Serie A, le Milan AC a concédé le match nul à domicile contre Bologne (2-2), notamment à cause du penalty manqué par son attaquant. Le Français a totalement écrasé sa frappe facilement arrêtée par le gardien adverse. Pas de quoi s’attirer les foudres de ses coéquipiers ou des supporters, tous conscients que l’ancien joueur de Montpellier a énormément apporté cette saison.

🇫🇷 Olivier Giroud possède actuellement le 2ème meilleur total de G/A en Serie A (17).



10 buts ⚽️

7 passes décisives 🅰️



Selon vous, combien de G/A peut-il atteindre cette saison ? 📊 pic.twitter.com/stg8laMrln — DataMilan (@DataMilan1899) January 31, 2024

Olivier Giroud totalise 10 buts et 7 offrandes, des statistiques qui font de lui le deuxième joueur le plus décisif du championnat italien. Une réalisation supplémentaire et l’international tricolore égalera déjà le bilan de sa première saison au Milan AC, où il avait inscrit 13 réalisations lors de son deuxième exercice. Autant dire que son record personnel chez les Rossoneri devrait sauter. Difficile d’imaginer une soudaine disette pour Olivier Giroud dont les buts sont loin d’être anecdotiques pour les Milanais.

Un buteur décisif

Cette saison, l’attaquant de 37 ans a marqué lors de 8 matchs de Serie A, pour un total de 7 rencontres (5 victoires et 2 nuls) avec au moins un point pris. Le vice-champion du monde a donc contribué au gain de 17 points pour le Milan AC en championnat. Tous ces chiffres ne peuvent que jouer en sa faveur au moment où ses dirigeants doivent trancher sur son avenir. Rappelons qu’Olivier Giroud arrive de nouveau en fin de contrat. A l’heure actuelle, aucune discussion n’a été entamée et la direction travaille sur le recrutement d’un attaquant l’été prochain.