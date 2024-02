Lautaro Martinez à Paris, le PSG reçoit un violent message

Dans : Serie A.

Par Claude Dautel

Parmi les noms cités pour venir renforcer le Paris Saint-Germain la saison prochaine, il y a Lautaro Martinez, l'attaquant international argentin de l'Inter. Mais à Milan, on dégaine déjà.

Sous contrat avec l'Inter jusqu'en juin 2026, Lautaro Martinez est dans la short-list du PSG pour le prochain mercato après le départ de Kylian Mbappé, au même titre que Victor Osimhen et Rafael Leao. Avec 23 buts cette saison, toutes compétitions confondues, le champion du monde argentin a évidemment un profil à même d'attirer les dirigeants du club de la capitale. Cependant, du côté de l'Inter, on ne veut pas entendre parler d'un départ de celui qui est arrivé chez les Nerazzurri en 2018 pour 25 millions d'euros. Et en marge de la large victoire de vendredi soir contre la Salernitana (4-0), Beppe Marotta, le directeur sportif de l'Inter a évoqué les rumeurs qui envoient Lautaro Martinez au Paris Saint-Germain. L'occasion pour lui de rappeler que tout n'était pas si simple que cela pour les champions de France.

Lautaro Martinez veut prolonger à l'Inter

Alors que l'Inter négocie actuellement une prolongation de contrat avec Lautaro Martinez, Beppe Marotta estime que le leader actuel de la Serie A n'a pas du tout à rougir de la comparaison avec le PSG sur le plan sportif. « Pour l'instant il n'y a pas de soucis, nous sommes l'Inter et je ne vois aucune différence avec le PSG », a lancé le dirigeant milanais, agacé que l'on puisse penser que Paris est un club d'un standing supérieur à l'Inter. Et comme si cela ne suffisait pas, l'attaquant de 26 ans a, lui aussi, éloigné l'idée d'un transfert au Paris Saint-Germain lors du prochain mercato.

Interrogé par DAZN, Lautaro Martinez a voulu être précis concernant ses intentions et son avenir en Serie A : « Si je vais renouveler ?? Je suis très heureux ici. Je ne m'attendais pas à cet amour des supporters quand je suis arrivé à l'Inter. Je suis très heureux, ma famille aussi. Il manque quelques détails pour le renouvellement de contrat, mais cela arrivera bientôt. » Du côté des supporters de l'Inter, on attend désormais que toutes ces promesses se concrétisent, car le départ du champion du monde argentin pour le PSG serait vécu comme un vrai camouflet.