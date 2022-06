L'AC Milan rachetée 1,2 milliard d'euros, c'est officiel !

Dans : Serie A.

Par Claude Dautel

Dix jours après avoir gagné le titre de Champion d'Italie, l'AC Milan annonce que RedBird Capital Partners vient de racheter le club pour 1,2 milliard d'euros.

C’était attendu depuis plusieurs jours, mais c’est désormais officiel puisque ce mercredi les dirigeants des Rossoneri annoncent la signature du contrat de vente de l’AC Milan. « RedBird Capital Partners et Elliott Advisors UK Limited ont annoncé aujourd'hui qu'ils avaient conclu un accord définitif pour que RedBird acquière l'Associazione Calcio Milan (...) La transition vers le nouveau propriétaire aura lieu au cours de l'été, avec un bouclage prévu au plus tard en septembre 2022. L'accord, qui valorise le club à 1,2 milliard d'euros, verra Elliott conserver une participation financière minoritaire dans le club et des sièges au conseil d'administration (...) La priorité de RedBird est de travailler avec l'équipe sportive et la direction du club pour continuer à ramener l’AC Milan vers le sommet du football mondial », indique le champion d’Italie.