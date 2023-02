José Mourinho vers l'Inter plus qu'au PSG ?

Dans : Serie A.

L'avenir romain de José Mourinho n'est pas très clair, et cela même si le Special One a encore une année de contrat avec le club italien. Le technicien portugais fait l'objet de nombreuses rumeurs, et une nouvelle destination est désormais évoquée par la presse transalpine.

Après sa courte, mais précieuse, victoire contre le Hellas Vérone, l’AS Rome est désormais troisième de Serie A avec seulement trois points de retard sur l’Inter. Sportivement, les choses sont donc positives du côté de la Ville Éternelle, mais ce n’est un secret pour personne, le courant passe mal entre José Mourinho et les Friedkin, propriétaires américains de la Roma. Et même si la star portugaise a encore un an de contrat, il se pourrait bien que cette saison soit sa dernière sur le banc du club italien. Car le Special One le sait, il n’aura pas à chercher longtemps un nouveau challenge, et cela même si ses exploits majeurs commencent à dater. Dernièrement, on a évoqué des contacts entre José Mourinho et le Paris Saint-Germain, où Luis Campos serait prêt à proposer le poste d’entraîneur à son compatriote. Mais également un possible retour au Real Madrid si Carlo Ancelotti accepte l’offre de diriger l’équipe du Brésil. Ce mardi, une rumeur enfle en Italie.

Mourinho de retour à l'Inter ?

Et là encore, il s’agirait d’un come-back puisque La Repubblica annonce que si le PSG et le Real Madrid sont des candidats sérieux pour accueillir José Mourinho, l’Inter Milan pourrait également discrètement entrer dans la danse afin de faire revenir celui qui a déjà dirigé le club lombard entre 20008 et 2010, menant les Nerazzurri à la victoire en Ligue des champions afin de remplacer Simone Inzaghi. Pour l'instant, les dirigeants milanais n'ont pas lancé les manoeuvres, mais le média italien affirme que clairement Mourinho est dans le rader de l'Inter et que tout pourrait aller vite si le dauphin actuel de Naples en Serie A se décidait. Du côté de Paris et de Madrid, on va devoir faire attention à cette concurrence.