Joaquin Correa renvoyé à l'Inter, Milan voit venir l'OM

Les dirigeants de l'Inter ont un oeil très attentif aux performances de l'Olympique de Marseille et c'est peu dire que le niveau actuel de l'OM les inquiète, notamment parce que le prêt de Joaquin Correa est dans la balance.

Dans les derniers jours du mercato estival 2023, Pablo Longoria a négocié avec son homologue milanais la signature sous forme de prêt payant de Joaquin Correa, l'attaquant international argentin sous contrat avec l'Inter jusqu'en 2025. Et c'est une évidence, tout était fait pour que le joueur de 29 ans, révélé sous le maillot de l'Estudiantes ne revienne pas du côté de Giuseppe-Meazza. En effet, une clause rendant le transfert obligaitoire avait été prévue, et elle semblait relativement facile, du moins c'est que Pablo Longoria avait confié à ses interlocuteurs. Pour que ce prêt aboutisse à un transfert, il faut que l'Olympique de Marseille se qualifie pour la prochaine Ligue des champions. Sur le papier, l'OM faisait un des favoris pour le podium de la Ligue 1, mais dans la pratique, l'Inter commence à trembler.

L'Inter sent que l'OM va lui renvoyer son joueur

Car non seulement l'équipe de Gennaro Gattuso est loin d'être en course pour la C1, mais en plus Joaquin Correa n'est pas réellement dans les petits papiers du technicien italien. Journaliste pour Calcio Mercato, Federic Russo témoigne de l'agacement de l'Inter dans un dossier qui pèse quelques millions d'euros. « Sans même parler du classement, il est difficile pour Marseille de décider d'investir volontairement dans le transfert de l'Argentin, compte tenu de la saison totalement anonyme que dispute Tucu (ndlr : le surnom de Joaquin Correa). Jusqu'à présent, il a fait douze apparitions toutes compétitions confondues sans marquer de but ni faire de passe décisive (...) L’Argentin est sous contrat avec l'Inter jusqu'en 2025 et pèse environ 8,5 millions sur le budget des Nerazzurri en termes de frais d'amortissement, une partie seulement partiellement couverte compte tenu du prêt onéreux (2ME) de l’été dernier. En analysant les dernières saisons de Tucu, il est difficile de penser qu'un club soit prêt à investir énormément d’argent dans ce joueur pour permettre à l'Inter d'éviter un bilan financier négatif, puisqu'il est désormais un parent éloigné du joueur qui avait brillé à la Lazio », prévient notre confrère, pas vraiment optimiste pour Joaquin Correa et encore moins pour l'Inter.