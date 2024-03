Ita ‍: Sarri démissionne, la Lazio pense à Igor Tudor ‍!

Dans : Serie A.

Par Corentin Facy

Battu par l’Udinese lundi soir (1-2), la Lazio Rome doit trouver un nouvel entraîneur après la démission de Maurizio Sarri. Ancien coach de l’OM, Igor Tudor est cité comme un sérieux candidat.

Neuvième de Série A, la Lazio est en crise et la défaite à domicile contre l’Udinese n’a rien arrangé. Le mauvais résultat de lundi soir a été celui de trop pour Maurizio Sarri, lequel a jeté l’éponge. L’ancien entraîneur de Chelsea et de la Juventus Turin a démissionné, ce qui oblige la Lazio à trouver un nouveau coach en cours de saison pour sauver ce qui peut encore l’être. Parmi les noms évoqués ce mercredi matin pour compenser ce départ, celui d’Igor Tudor semble en excellente position. Et pour cause, la Repubblica fait savoir que l’ancien entraîneur de l’Olympique de Marseille est en haut de la short-list du président romain Claudio Lotito. Le nom de Miroslav Klose, ancien buteur légendaire de l’Allemagne et de la Lazio est également évoqué, mais c’est bien le technicien croate, qui a fait le bonheur de l’OM durant une saison, qui tient la corde. En cas de nomination à la Lazio, Igor Tudor retrouverait Mattéo Guendouzi, qu’il a eu sous ses ordres dans la cité phocéenne.