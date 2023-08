Ita ‍: Paul Pogba de retour et décisif ‍!

Dans : Serie A.

Par Corentin Facy

Blessé depuis de long mois, Paul Pogba a effectué son grand retour à la compétition avec la Juventus Turin ce dimanche lors du match nul de son équipe face à Bologne (1-1). Alors que Didier Deschamps espère qu’il pourra compter sur lui dans les mois à venir, le champion du monde 2018 a fait son grand retour à la 66e minute du match alors que la Juventus Turin perdait 1-0 à domicile. Et dès ses premiers pas pour son retour, « La Pioche » s’est fait remarquer puisque l’ancien milieu de terrain de Manchester United a été décisif en récupérant le ballon et en initiant l’action de l’égalisation de Vlahovic à dix minutes de la fin. Une excellente nouvelle pour la Juve et peut-être pour l’Equipe de France, si le joueur de 31 ans parvient à enchainer les matchs sans nouveaux pépins physiques.