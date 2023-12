Ita ‍: Osimhen star du mercato, son agent met le feu

Dans : Serie A.

Par Corentin Facy

Très convoité l’été dernier lors du mercato, Victor Osimhen est finalement resté à Naples. L’international nigérian a même prolongé jusqu’en 2026.

Meilleur buteur de Série A la saison dernière, Victor Osimhen a affolé les compteurs à Naples. Champion d’Italie avec le club napolitain, l’international nigérian a logiquement été la grande star du mercato estival en 2023. L’Arabie Saoudite rêvait de s’offrir l’ancien buteur du LOSC au même titre que le PSG et plusieurs clubs de Premier League. Le mercato hivernal sera très calme pour l’attaquant de Naples, qui vient de prolonger avec le club présidé par Aurelio de Laurentiis jusqu’en juin 2026. Mais l’été prochain, tout risque de nouveau de s’agiter autour de Victor Osimhen. D’autant que dans une interview accordée au Corriere dello Sport, son agent Roberto Calenda a reconnu qu’un nouveau point sera effectué entre le clan Osimhen et l’état-major de Naples l’été prochain afin de savoir quelle décision sera prise pour l’avenir du joueur de 23 ans.

Victor Osimhen prolonge officiellement à Naples https://t.co/oPxazegAko — Foot01.com (@Foot01_com) December 23, 2023

« Victor est heureux à Naples et veut aller le plus haut possible (...) J'entendais dire que j'aurais préféré ne pas renouveler pour le transférer tout de suite. Ce n'était pas vrai. Je représente Victor et je vise le meilleur pour lui, avec lui : nous visions tous les deux le renouvellement depuis l'été. Ecoutez, l'été dernier, beaucoup d'offres sont arrivées, même monstrueuses, mais De Laurentiis voulait garder Victor et nous nous sommes mis à sa disposition. S'il y avait eu un désir de partir, nous l'aurions dit, poursuit l’agent. Au lieu de cela, nous avons travaillé, et beaucoup, uniquement sur le renouvellement. Et l'été prochain, ce sera pareil : on parlera avec De Laurentiis et on verra ce qu'on peut faire ensemble » a fait savoir l’agent de Victor Osimhen, pour qui un départ de Naples cet hiver est désormais hors de question. L’été prochain en revanche, tout sera possible en fonction des offres que recevront le joueur nigérian ainsi que son agent.