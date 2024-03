Ita ‍: Igor Tudor à la Lazio, c’est fait ‍!

Dans : Serie A.

Par Corentin Facy

Sans club depuis son départ de l’OM il y a un an et demi, Igor Tudor va reprendre du service. Le technicien croate a été choisi par la Lazio Rome pour succéder à Maurizio Sarri.

Évoquée dès jeudi matin, la piste Igor Tudor va se concrétiser pour la Lazio Rome. En effet, le club transalpin cherche activement un successeur à Maurizio Sarri, lequel a démissionné après la défaite de son équipe à domicile contre l’Udinese lundi (1-2). Très vite, le nom d’Igor Tudor a été placé en haut de la short-list du club romain, mais l’ex-entraîneur de l’Olympique de Marseille était en concurrence avec Miroslav Klose. A en croire les informations de Relevo, Igor Tudor va rafler la mise et sera sur le banc de la Lazio Rome au plus tard la semaine prochaine. Un accord a été trouvé entre le natif de Split et la Lazio. Tudor va donc entraîner son troisième club de Série A au cours de sa jeune carrière, après avoir dirigé l’Udinese et le Hellas Vérone.