Ita ‍: Allegri et la Juventus, divorce acté pour cet été

Dans : Serie A.

Par Corentin Facy

Malgré la deuxième place de la Juventus Turin au classement, le départ de Massimiliano Allegri en fin de saison est d’ores et déjà acté.

Massimiliano Allegri et la Juventus Turin, le divorce est bientôt acté. Dans son édition du jour, le Corriere dello Sport lâche une bombe et affirme que l’actuel entraîneur de la Vieille Dame quittera son poste cet été, alors que son contrat avec la Juve court jusqu’en juin 2025. Une décision prise d’un commun accord entre les deux clubs alors que l’état-major du club transalpin n’avait de toute façon pas l’intention de proposer une prolongation de contrat à Massimiliano Allegri.

« Allegri veut partir à la fin de la saison, il n'y a pas les conditions pour rester. »



Déclaration d’Ivan Zazzaroni, le directeur du @CorSport. pic.twitter.com/3wv7yIvE69 — Juventus FR (@Juve_France) November 27, 2023

Pour le remplacer l’été prochain, plusieurs noms circulent déjà de l’autre côté des Alpes et notamment celui d’Antonio Conte, ex-sélectionneur de l’Italie et ancien entraîneur de la Juventus Turin. Il ne serait pas surprenant non plus de voir le profil d’Igor Tudor être associé au club turinois alors que l’ancien coach de l’Olympique de Marseille a frôlé le banc de Naples… mais n’a finalement pas été retenu par Aurelio de Laurentiis. Igor Tudor voulait un contrat longue durée tandis que le président napolitain voulait engager un coach jusqu’à la fin de la saison pour remplacer Rudi Garcia.