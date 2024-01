Il rate un penalty, Thomas Henry menacé de mort

Dans : Serie A.

Par Claude Dautel

Il s'en est fallu d'un rien pour que Vérone rapporte un point important de son déplacement à Milan contre l'Inter (2-1). Mais après avoir marqué un premier but, Thomas Henry a manqué un penalty égalisateur à l'ultime seconde.

Ce dimanche, l'Italie parle énormément du match Inter-Vérone, et pas parce que l'attaquant français a envoyé son penalty sur le poteau alors qu'il pouvait égaliser. C'est le but de l'Inter juste avant cela qui a fait du bruit, la VAR ayant semblé en panne, ce qui agace évidemment ceux qui pensent que l'Inter est favorisé. Mais, en attendant, Thomas Henry a pris cher, au point même d'être l'objet, lui et sa famille, de menaces de mort. De quoi le faire réagir sur Instagram.

Une publication partagée par Thomas Henry (@thomas_henry_official)

« A toutes ces personnes qui pensent connaître le football mieux que quiconque et qui insultent ma famille en leur souhaitant la mort, j'espère que vous trouverez la paix un jour dans votre petite vie. Les erreurs font partie du sport et je vais donc continuer à travailler pour être meilleur qu'avant. Un jour, tu gagnes, un jour tu perds, un jour tu marques, un jour tu échoues, c'est ma vie de footballeur et je suis fier d'avoir pu marquer mon deuxième but en carrière dans ce stade de San Siro après une rupture de ligament et après avoir commencé à jouer au football à 15 ans dans la dernière division française. "Ce qui ne te tue pas te rend plus fort. " Toujours la tête haute, toujours devant, toujours plus haut », a écrit l'attaquant français de Vérone.