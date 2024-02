En Italie, personne ne tient tête à Olivier Giroud

Dans : Serie A.

Par Eric Bethsy

Buteur et passeur décisif lors du succès à Frosinone (3-2) samedi dernier, Olivier Giroud s’est de nouveau distingué de la tête. Dans cet exercice, l’attaquant du Milan AC surclasse tous ses concurrents de la Serie A.

Olivier Giroud a encore frappé. Vainqueur sur le terrain de Frosinone le week-end dernier, le Milan AC a pu compter sur l’efficacité de son attaquant. Le Français a en effet ajouté un but et une passe décisive à ses statistiques, à chaque fois de la tête, sa grande spécialité. La preuve avec cette statistique flatteuse pour l’ancien Gunner d’Arsenal. Depuis le début de la saison, Olivier Giroud a inscrit 11 buts en Serie A, dont cinq de la tête. C’est tout simplement le meilleur total dans le championnat italien.

Loin derrière lui, quatre joueurs arrivent avec seulement deux réalisations de la tête, à savoir Andrea Pinamonti (Sassuolo), Dusan Vlahovic (Juventus Turin), Nico Gonzalez (Fiorentina), et Milan Djuric (Monza, ex-Hellas Vérone). C’est dire à quel point Olivier Giroud se distingue dans ce domaine. On sait que l’avant-centre de 37 ans, qui profite évidemment de son mètre 92, est également efficace dans les remises et plus généralement à travers son jeu dos au but. Sans doute un argument supplémentaire à l’heure où ses dirigeants réfléchissent à son avenir.

Un atout pour les Bleus

Pour rappel, l’international tricolore arrive de nouveau en fin de contrat. Et attend toujours un signe de la part de ses supérieurs, plutôt concentrés sur le recrutement d’un nouvel attaquant. Il est clair que le Milan AC aura du mal à trouver un joueur aussi performant dans les airs. Ce paramètre vaut également pour Didier Deschamps. A l’approche de l’Euro 2024 en Allemagne, le sélectionneur de l’équipe de France pourra difficilement se passer d’un attaquant aussi dominant sur les longs ballons. D’autant que ses concurrents Marcus Thuram et surtout Randal Kolo Muani ne sont pas vraiment des spécialistes.