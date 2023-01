Défaite pour l'Inter, Skriniar et son agent voient rouge

Dans : Serie A.

Par Claude Dautel

L'Inter Milan a vécu une sale soirée devant ses supporters, mais en plus Milan Skriniar et son représentant ont frappé fort, annonçant un départ imminent.

Dans le cadre de la 19e journée de Serie A, l'Inter recevait ce lundi soir l'équipe d'Empoli avec la possibilité de redevenir le dauphin de Naples. Mais, contre toute attente c'est l'équipe de Toscane qui s'est imposée (0-1) à Giuseppe-Meazza, ce qui place la formation milanaise sous la menace de l'AS Rome, de l'Atalanta et même de la Lazio. Et si cela s'est mal passé pour l'Inter, la soirée a été cauchemardesque pour Milan Skriniar dont les médias italiens affirmaient qu'il jouait là son dernier match avec l'Inter avant de filer au PSG. Alors que les supporters milanais avaient fait passer le message afin que Skriniar ne soit pas sifflé, ce dernier s'est fait expulser après avoir pris un deuxième jaune juste avant la pause. Et comme si cela ne suffisait pas, l'agent du défenseur slovaque se lâchait en direct sur l'antenne de TeleNord, une chaîne milanaise, tout cela en plein match. Une déclaration qui sonne comme l'annonce d'un divorce imminent.

L'Inter voulait vendre Skriniar dès le dernier mercato

Revenant sur cette histoire, l'agent de Milan Skriniar a donné sa version des faits. « L'automne dernier, nous avons participé à toutes les réunions du club, et après une série de rendez-vous préliminaires, nous avons présenté notre demande financière, puis le club nous a présenté son offre en novembre dernier. Environ un mois plus tard, avant Noël, j'ai communiqué à l'Inter notre décision de ne pas accepter leur offre, décision qui a été confirmée début janvier, avant la finale de la SuperCoupe. À ce stade, j'ai également informé les directeurs des Nerazzurri, Marotta et Ausilio, que nous étions libres d'écouter les offres d'autres clubs (...) La vérité est que la décision de mettre Milan Skriniar en vente a été prise par l'Inter l'été dernier », a prévenu Roberto Sistici, le représentant du joueur de l'Inter Milan.