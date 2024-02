Barça, Man United, Bayern… Rabiot les ignore tous

Dans : Serie A.

Par Eric Bethsy

De nouveau en fin de contrat à la Juventus Turin, Adrien Rabiot ne manque pas de sollicitations. Le milieu de terrain plaît à de nombreux cadors en Europe. Mais pour le moment, le Français préfère rester concentré sur sa saison avec les Bianconeri.

Adrien Rabiot pourrait bien devenir l’un des principaux animateurs du mercato estival. Cette saison, le milieu de la Juventus Turin a encore augmenté sa cote sur le marché. Le Français fait partie des éléments intouchables dans l’équipe de Massimiliano Allegri qui ne cesse de le complimenter. Il faut dire que l’ancien joueur du Paris Saint-Germain, qui fait désormais partie des cadres dans le vestiaire turinois, se montre performant et régulier.

Barcelona, Inter Milan, Newcastle United, Manchester United and Bayern Munich are all interested in signing French player Adrien Rabiot in the summer transfer window. pic.twitter.com/5hu5qaDAvn — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) February 18, 2024

Adrien Rabiot s’est notamment illustré samedi dernier avec un but inscrit face à l’Hellas Vérone (2-2) en Serie A. Une prestation sans doute observée par ses nombreux courtisans. Car selon les informations du journaliste Ekrem Konur, la liste des clubs intéressés s’allonge. On ne parle plus simplement de Manchester United ou du FC Barcelone. Notre confrère cite également le Bayern Munich, Newcastle et l’Inter Milan parmi les formations prêtes à l’accueil libre cet été.

Rabiot n'est pas pressé

Rappelons que la Juventus Turin souhaite évidemment prolonger le contrat de son milieu de terrain qui ne s’était réengagé que pour une saison l’année dernière. Mais pour le moment, qu’il s’agisse de ses dirigeants ou de ses prétendants, Adrien Rabiot fait patienter tout le monde. « Je dois encore réfléchir et discuter avec le club, confiait l’international tricolore en décembre dernier. Je suis heureux ici, mais nous en parlerons plus tard. Nous sommes sereins, maintenant je pense à profiter des matchs. » Adrien Rabiot risque d’attendre la fin de la saison pour trancher. Mais on peut penser que le pilier de Didier Deschamps souhaitera disputer l’Euro 2024 sans se préoccuper de son avenir.