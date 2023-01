Après le Mondial, Rabiot exige un salaire de star

Dans : Serie A.

Par Eric Bethsy

A quelques mois de la fin de son contrat, Adrien Rabiot ne ferme aucune porte. Le milieu de terrain n’écarte pas l’idée de prolonger à la Juventus Turin. Ni celle de rejoindre un autre club librement l’été prochain. Le Français a néanmoins de grandes exigences salariales après son Mondial réussi avec les Bleus.

La Juventus Turin aura du mal à conserver Adrien Rabiot. Toujours aussi exigeante dans les discussions, sa mère et agente Véronique Rabiot compte bien profiter de sa situation. Le milieu de terrain arrive à la fin de son contrat et se retrouve en position de force pour négocier. Surtout depuis ses performances en Coupe du monde 2018. Dans le parcours de l’équipe de France jusqu’en finale, l’international tricolore a brillé au Qatar. Adrien Rabiot a poursuivi sur la lancée de son début de saison en Italie et voit sa cote grimper sur le marché des transferts.

On peut penser que ses admirateurs de l’été dernier, qui venaient principalement de la Premier League, ont gardé un œil attentif sur son évolution. Du coup, le quotidien transalpin Tuttosport annonce de nouvelles exigences de la part du clan Adrien Rabiot. Sa représentante réclamerait désormais un salaire annuel net de 10 millions d’euros à tous les clubs intéressés ! A ce niveau de rémunération, la Juventus Turin ne peut pas suivre, qui plus est après le scandale de ses comptes falsifiés.

L'atout Allegri pour la Juve

La source affirme tout de même que la Vieille Dame peut tenter de s’appuyer sur son principal atout. En effet, l’entraîneur Massimiliano Allegri a toujours soutenu Adrien Rabiot, y compris lorsque le Français était confronté aux critiques de la presse italienne. L’ancien joueur du Paris Saint-Germain n’a pas oublié ce soutien et pourrait en tenir compte dans sa décision. Sans doute la seule chance pour les Bianconeri dont l’offre n’atteindra sûrement pas celles des concurrents.