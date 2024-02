Alexis Sanchez en plein divorce, l'OM rêve de son ex

Dans : Serie A.

Par Corentin Facy

Meilleur joueur de l’OM la saison dernière, Alexis Sanchez est beaucoup plus en difficulté depuis son retour à l’Inter Milan, où il n’a marqué que 2 buts toutes compétitions confondues. Son départ ne fait aucun doute.

Joueur phare de l’Olympique de Marseille la saison dernière, Alexis Sanchez a été au cœur d’un long feuilleton l’été dernier afin de savoir s’il allait prolonger l’aventure ou non en Provence. Les supporters ont longtemps espéré une prolongation de contrat, mais Alexis Sanchez a finalement signé à l’Inter Milan pour un an, soit jusqu’en juin 2024. Dans l’ombre de Lautaro Martinez et de la recrue estivale Marcus Thuram, El Nino Maravilla doit se contenter de miettes : il n’a disputé que 173 minutes en Série A depuis le début de la saison. Davantage utilisé en Ligue des Champions (2 buts en 315 minutes), Alexis Sanchez a peu de chances de poursuivre sa carrière à l’Inter au-delà de la saison en cours.

A en croire les informations de Calcio Mercato, l’état-major du club milanais a d’ores et déjà prévu de se séparer d’Alexis Sanchez, lequel devrait donc partir en tant que joueur libre l’été prochain. Une aubaine pour plusieurs clubs en quête d’un avant-centre expérimenté et toujours en forme physiquement… l’OM peut-être ? A n’en pas douter, la rumeur d’un retour à Marseille risque de faire son apparition dans les semaines et les mois à venir pour Alexis Sanchez, Onze Mondial soulignant que le club provençal pouvait faire partie de ses futures destinations. L’été dernier, son nom a par exemple été cité en Arabie Saoudite mais finalement, le Chilien n’avait pas cédé aux sirènes de la Saudi Pro League au contraire de stars tels que Karim Benzema, Sadio Mané ou encore Kalidou Koulibaly. Du côté de Marseille, les regrets sont en tout cas immenses en voyant Alexis Sanchez aussi peu utilisé alors que nul doute que le Chilien ferait le plus grand bien à l’OM au vu de la situation du club phocéen.