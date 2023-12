Adrien Rabiot choque la Juventus

Dans : Serie A.

Parfois critiqué durant ses premiers mois à la Juventus, Adrien Rabiot est devenu la nouvelle star du club italien où l'on est persuadé d'obtenir un accord pour prolonger le milieu de terrain français.

Ce dimanche matin, c'est la photo d'Adrien Rabiot qui fait la Une du quotidien sportif turinois Tuttosport, le média italien expliquant que le joueur français était « entré dans le coeur des tifosi turinois ». Il est vrai que depuis qu'il a signé avec le Juventus en 2019 après avoir quitté le PSG en fin de contrat, le milieu de terrain a connu des hauts et des bas dans sa relation avec les supporters de la Vieille Dame. Mais cette saison, celui qui est désormais la capitaine de la Juventus a mis tout le monde d'accord, et pas uniquement parce qu'en plus, il marque des buts décisifs, comme cela a été le cas vendredi lors de la victoire de l'équipe d'Allegri à Monza. Et du côté de la capitale du Piémont, on est choqué, favorablement, par l'ampleur prise par Adrien Rabiot.

Adrien Rabiot le boss de la Juventus

Reste que désormais les dirigeants de la Juventus doivent régler un problème majeur, à savoir que le contrat d'Adrien Rabiot se termine à la fin de la saison. Forcément, cela pourrait inquiéter Gianluca Ferrero, l'actuel patron de la Juve, mais à en croire Tuttosport, la prolongation du vice-champion du monde français serait une simple formalité. « Même s'il n'y a pas de nouvelles rencontres prévues entre la Juventus et l'entourage du joueur français d'ici Noël, le renouvellement de son contrat semble être une affaire conclue. Rabiot veut rester à la Juventus, mais sa signature ne devrait arriver qu'au printemps, lorsque l'avenir des Bianconeri sera également plus clair concernant la lutte pour un ticket en Ligue des Champions et le Scudetto », précise le quotidien sportif italien. Autrement dit, la Juventus n'a aucune crainte sur un possible revirement du clan Rabiot, même si l'on se souvient que ce dernier avait été à deux doigts de rejoindre Manchester United.

En tout cas, Adrien Rabiot a réussi le challenge de se mettre la Juventus, les supporters et les consultant dans la poche, ce qui n'était pas gagné. Dans la Gazzetta dello Sport, après la victoire de la Juve à Monza, Andrea Barzagli, ancien joueur du club de Turin, a reconnu avoir été époustouflé par le milieu de terrain formé au PSG. « Rabiot a été extraordinaire », a confié Barzagli, qui a apprécié qu'en plus le capitaine tricolore a fait preuve de caractère en tenant tête à Roberto Gagliardini, le joueur de Monza, qui était venu le chambrer après avoir égalisé. A cela Rabiot avait répondu sur les réseaux sociaux : « Apprends à toujours rester humble, car tant que l'arbitre n'a pas sifflé la fin du match tout peut arriver... Souviens-toi bien de ça. ».