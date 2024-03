Accusé de racisme, Francesco Acerbi renvoyé par l'Italie

Dans : Serie A.

Par Claude Dautel

A l'occasion du match entre l'Inter et Naples, Francesco Acerbi a été accusé par Juan Jesus de l'avoir traité de « nègre ». Le sélectionneur italien a décidé d'exclure le joueur milanais.

Preuve que le racisme commence à être pris au sérieux par les autorités italiennes du football, Francesco Acerbi, qui avait rejoint lundi matin l'équipe d'Italie, a été prié de quitter le Squadra Azzurra suite aux accusations de Juan Jesus. Et c'est Gianluca Mancini, le défenseur de l'AS Rome, qui a immédiatement été convoqué pour remplacer le joueur de l'Inter. Même si la Fédération italienne de football a précisé que cette décision n'était pas une sanction, mais un choix fait pour préserver la tranquillité de l'équipe d'Italie dans sa préparation des deux matchs amicaux à venir aux États-Unis. « Francesco Acerbi est arrivé ce matin dans le lieu de regroupement de l'équipe nationale à Rome et il a expliqué à Luciano Spalletti et à ses coéquipiers, comme l'exige la politique interne de la fédération, sa version de la prétendue expression raciste rapportée par le footballeur Juan Jesus. lors du match Inter-Napoli », a précisé la FIGC, qui attend que l'enquête en cours soit terminée avant de condamner qui que ce soit.

Lors du match Inter-Naples, Juan Jesus est venu signaler à l'arbitre que le défenseur milanais l'avait traité de « nègre », ce que Francesco Acerbi nie fermement. Après la rencontre, le défenseur international brésilien a réitéré ses accusations, précisant même que le joueur italien lui avait présenté ses excuses, lesquelles ont été acceptées par Jesus. Mais cela ne change rien à la gravité des faits, et si les propos sont avérés, l'international italien pourrait prendre dix matchs de suspension, ce qui mettrait un terme à sa saison et probablement à ses chances de disputer l'Euro avec l'équipe d'Italie. C'est désormais la commission de discipline italienne qui va étudier ce dossier, une décision étant attendue très rapidement.