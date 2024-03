A Milan, le fils d’Ibrahimovic fait une apparition remarquée

Dans : Serie A.

Par Eric Bethsy

Habitué à évoluer avec l’équipe U18 du Milan AC, Maximilian Ibrahimovic n’a pas disputé le match de Youth League contre le Real Madrid ce mercredi. Le fils de Zlatan Ibrahimovic, conseiller du propriétaire Gerry Cardinale, s’est entraîné avec le groupe professionnel alors que Stefano Pioli ne l’a pas convoqué pour affronter le Slavia Prague jeudi en Ligue Europa.

En attendant de percer au plus haut niveau, un certain Maximilian Ibrahimovic commence à se faire une place au Milan AC. Le fils de Zlatan Ibrahimovic évolue encore avec l’équipe U18 des Rossoneri. La presse italienne s’attendait donc à le voir affronter le Real Madrid ce mercredi. Il s’agissait tout de même d’un quart de finale de Youth League. Mais son nom ne figurait pas sur la feuille de match. Et pour cause, Maximilian Ibrahimovic avait mieux à faire avec l’équipe première.

Le fils d'Ibra se rapproche des pros

L’ailier de 17 ans participait en effet à l’entraînement du groupe professionnel du Milan AC dans la matinée, a constaté le média Sky Sport. L’information a surpris de l’autre côté des Alpes étant donné que les Rossoneri profitaient de cette séance pour peaufiner la préparation du huitième de finale retour de la Ligue Europa sur le terrain du Slavia Prague jeudi. Et Maximilian Ibrahimovic, contrairement aux joueurs qui l’entouraient ce mercredi matin, ne fait pas partie du groupe convoqué par l’entraîneur Stefano Pioli.

🦁⚽️ Zlatan Ibrahimović (1981) training with his son Maximilian Ibrahimović (2006). Football runs in the blood! pic.twitter.com/qrmB1zF2KF — EuroFoot (@eurofootcom) February 15, 2023

En résumé, le jeune Suédois n’a pas disputé la rencontre de Youth League et ne jouera pas non plus le match en République tchèque, tout ça pour une séance d’entraînement avec les pros. On peut penser que Maximilian Ibrahimovic se rapproche du groupe où évoluent les Français Mike Maignan, Theo Hernandez, Yacine Adli et Olivier Giroud. Au-delà de ses performances sportives, le milieu offensif peut évidemment compter sur le soutien de son père Zlatan Ibrahimovic, conseiller du propriétaire Gerry Cardinale, et dont le pouvoir au Milan AC ne cesse de grandir.