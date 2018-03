Grèce : Le président du PAOK arrive avec un flingue, l'arbitre change le score !

Dans : Foot Europeen.

Le championnat de Grèce pourrait bien traverser une crise grave suite aux incidents intervenus dimanche soir à la fin du match entre le PAOK Salonique et l'AEK Athènes. Furieux que l'arbitre de cette rencontre au sommet refuse un but pour hors-jeu à son équipe, le président du PAOK, vainement calmé par un stadier, est entré sur la pelouse et s'est dirigé vers l'officiel avec un pistolet ou un taser à la ceinture, la main posée sur cet arme.

Après avoir prévenu l'arbitre que sa carrière était terminée, Ivan Savvidis a obtenu qu'après plus de deux heures de chaos, l'officiel décide finalement d'accorder le but donnant la victoire et la première place du classement au PAOK. L'affaire fait évidemment grand bruit et selon le compte Twitter spécialisé @Footgrec, il existe des chances que le championnat de Grèce soit suspendu et que les clubs grecs soient interdits de Coupe d'Europe la saison prochaine.