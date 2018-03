Gre : Mandat d'arrêt lancé contre le président du PAOK !

Dans : Foot Europeen.

Au lendemain de l'hallucinante intervention du président du PAOK Salonique, entré sur la pelouse en fin de match avec une arme à la ceinture et qui a menacé l'arbitre après que ce dernier a refusé un but à son équipe, l'affaire a pris une tournure très sérieuse en Grèce. Ce lundi midi, on apprend en effet que les autorités ont lancé un mandat d'arrêt contre Ivan Savvidis, le président du club grec, ainsi que contre quatre autres personnes impliquées dans cette affaire.

Selon la chaîne Skai TV, le mandat d'arrêt est seulement lié au fait que Ivan Savvidis est entré sur la pelouse en plein match, ce qui est interdit, le fait qu'il porte une arme n'étant à priori pas cité dans ce mandat affirme le média grec. De plus, des rumeurs circulent avec insistance sur le désir du gouvernement de suspendre le championnat de Grèce en attendant de régler les nombreux soucis rencontrés depuis des semaines.