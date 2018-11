Football Leaks : Chelsea va payer cher le transfert de Bertrand Traoré !

Dans : Foot Europeen, Premier League, OL.

Selon des documents Football Leaks publiés par Mediapart ce mardi, Bertrand Traoré était mineur lorsque Chelsea l’a recruté en provenance du Burkina Faso. Cela ne concerne évidemment pas l’OL, qui l’a recruté 6 ans plus tard, mais les Blues risquent de prendre très cher pour cette infraction croissante que la FIFA peine à sanctionner.

Le club anglais risque très gros. Car le problème pour Chelsea, c’est que Bertrand Traoré n’est pas le seul joueur mineur ayant été recruté par les Blues. « Selon le média en ligne, le service Intégrité et Conformité de la Fifa, qui correspond au premier des trois niveaux de contrôle des transferts au sein de l'instance mondiale, a proposé de frapper les Blues d'une interdiction de transferts de quatre mercatos, pour des infractions portant sur 19 joueurs, dont 14 mineurs transférés illégalement » explique L’Equipe. A la FIFA, on ne rigole pas avec ce genre de dossier. Et Chelsea risque d’en faire les frais dans les prochaines semaines…