Eur : Louis van Gaal redevient sélectionneur des Pays-Bas

Déjà deux fois sélectionneur des Pays-Bas dans le passé, Louis Van Gaal reprend les commandes des Oranje après le fiasco néerlandais lors de l'Euro.

Un peu plus de deux ans après avoir annoncé sa retraite pour des raisons familiales, Louis Van Gaal a finalement décidé de répondre favorablement à une demande de la Fédération néerlandaise de football (KNVB) annonce De Telegraaf. Après le départ de Frank de Boer, suite à l’élimination des Pays-Bas en 8e de finale de l’Euro par la République Tchèque, la KNVB a négocié avec le technicien de 69 ans qui a accepté de quitter le Portugal, où il vivait, pour reprendre du service jusqu’au Mondial 2022 au Qatar. Dans le passé, Louis Van Gaal a déjà été sélectionneur des Pays-Bas, c’était en 2000-2001 et entre 2012 et 2014. Plus récemment, l’entraîneur est resté deux ans sur le banc de Manchester United son dernier poste avant sa retraite...provisoire.