Real Madrid : Cristiano Ronaldo - Karim Benzema, la stat qui tue !

Au sommet de la hiérarchie européenne depuis deux saisons, le Real Madrid éprouve quelques difficultés à repartir de l'avant en cette saison 2017-2018, et notamment à cause d'une attaque grippée.

Suite à un départ compliqué, les Merengue sont troisièmes de la Liga à dix points du leader barcelonais. Un gouffre quasiment insurmontable, surtout si l'attaque madrilène continue d'être muette comme elle l'est actuellement. Auteur d'un seul petit but chacun en douze journées de championnat, Cristiano Ronaldo et Benzema touchent le fond. Puisque la doublette offensive du Real est la pire d'Europe, derrière celle de Benevento, dernier de la Serie A avec zéro point, selon Marca.

Ce qui signifie donc que 96 clubs font mieux offensivement que le Real sur la scène des cinq grands championnats européens, où le duo Cavani - Neymar (PSG) mène la danse avec 22 buts, devant le Fekir - Mariano de l'OL (20), et le Messi - Suarez du Barça (17). Zinedine Zidane a donc raison de s'inquiéter puisqu'aucun duo n'avait réalisé une si mauvaise performance à ce stade la compétition au Real... alors que Cristiano et Benzema détient pourtant le record de buts inscrits (27) lors des douze premiers matchs de la Liga depuis 2014.