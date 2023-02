Real : Le fantôme de Casemiro revient hanter Tchouaméni

Dans : Liga.

Par Eric Bethsy

Complimenté pour ses débuts avec le Real Madrid, Aurélien Tchouaméni traverse une période plus compliquée depuis son retour du Mondial 2022. Le milieu français n’a plus le même niveau de performance et subit pas mal de critiques en Espagne.

Passé en conférence de presse vendredi, à la veille de la finale du Mondial des clubs contre Al-Hilal, Aurélien Tchouaméni s’est fait tout petit. Le milieu du Real Madrid, qui s’était déjà exprimé sur les réseaux sociaux, a de nouveau présenté ses excuses pour sa sortie à Paris. Le Français avait assisté à un match de NBA pendant que son équipe affrontait Villarreal (3-2) en Coupe du Roi. Un match que le Merengue n’avait pas disputé à cause d’une blessure. Cet écart de conduite lui a valu quelques critiques en Espagne, où l’on souligne également ses performances insuffisantes depuis quelques semaines.

Il est vrai qu’Aurélien Tchouaméni, complimenté pour ses débuts réussis après son arrivée l’été dernier, n’a plus le même niveau de performance depuis son retour de la Coupe du monde 2022. Le Real Madrid ne traverse pas la meilleure période de sa saison et l’international tricolore fait partie des individualités en difficulté. Résultat, le souvenir de son prédécesseur Casemiro refait surface dans les commentaires de l’ancien Madrilène Alvaro Benito. « Tchouaméni n'est pas une valeur sûre », a lâché le commentateur sur la Cadena SER.

Tchouaméni ne fait pas oublier Casemiro

« Je veux le voir à Anfield et je veux en voir plus de lui, parce qu'il a les qualités, a poursuivi l’observateur de la Maison Blanche. Il a le rôle difficile de remplacer à court terme une légende comme Casemiro. Il doit donner davantage. » Au-delà de ses prestations sur le terrain, la presse espagnole accuse également Aurélien Tchouaméni de perdre son humilité. L’ancien Monégasque recruté pour 100 millions d’euros (bonus compris) ne serait plus aussi professionnel et aurait même été recadré par des coéquipiers. La finale à venir sera donc l’occasion de rassurer tout le monde.