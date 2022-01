Real : Florentino Pérez choqué par la demande de Varane

Dans : Liga.

Par Mehdi Lunay

Cet été, Raphael Varane avait mis fin à son aventure de dix années au Real Madrid. Le défenseur français est parti découvrir la Premier League avec Manchester United. Mais depuis, le Français est à la peine avec les Red Devils et commence à regretter sa décision.

Il avait fait sans doute le tour à Madrid, ayant remporté tant de titres avec les Merengues. Mais, la lassitude avait pris le pas chez lui. Raphael Varane a pris une décision forte cet été en quittant le Real Madrid dans lequel il a passé dix années de sa vie soit quasiment l'intégralité de sa carrière professionnelle. Il quittait la Maison Blanche pour découvrir un nouveau club, un nouveau championnat et un nouveau pays. Varane signait à Manchester United contre 40 millions d'euros, espérant donner un nouvel élan à sa carrière, retrouvant aussi son ancien équipier à Madrid Cristiano Ronaldo et son partenaire en Bleu, Paul Pogba.

Varane a confié regretter d'avoir quitté le Real

Varane a toutefois rapidement déchanté avec les Red Devils. Le début de saison de son équipe est décevant avec une septième place en championnat, de gros revers subis notamment un 0-5 face à Liverpool, et le limogeage de Ole Gunnar Solskjaer. La défense mancunienne a particulièrement souffert pendant cette première partie de saison. Le défenseur français n'a pas été à la fête sur le plan personnel. Il a connu plusieurs problèmes physiques, le contraignant à jouer seulement huit matches en championnat pour un total de onze toutes compétitions confondues. Il a aussi commis quelques erreurs sur le terrain, la dernière à Newcastle où sa perte de balle a offert un but aux Magpies. Tout ceci fait que Varane a le blues, le blues de Madrid. Selon El Nacional, il a confié à ses proches regretter son départ du Real Madrid. Alors un retour de Varane chez les Merengues est-il possible ? Pas selon Florentino Perez qui n'aurait pas digéré ce départ. De plus, Madrid a déjà reconstitué une charnière centrale qui donne plutôt satisfaction avec Eder Militao et David Alaba. Autant dire qu'un retour du Français n'est pas du tout à l'ordre du jour chez les Merengue.